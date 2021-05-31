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Коростелев подписал контракт с «Металлургом»

12:18
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Нападающий Никита Коростелев подписал контракт с «Металлургом». Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

12 мая ЦСКА объявил о расставании с нападающим Никитой Коростелевым. 24-летний хоккеист обменян на денежную компенсацию в магнитогорский «Металлург»

В минувшем сезоне Коростелев принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата и набрал 16 (7+9) очков. Сыграл в плей-офф один матч и отметился заброшенной шайбой.

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