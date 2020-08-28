Рижское «Динамо» подписало канадского защитника

Рижское «Динамо» пополнил канадский защитник Эндрю О'Брайен. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба КХЛ.

О'Брайен в прошедшем сезоне в чемпионате Норвегии провел 41 матч и заработал 45 (10+35) очков. Это третий результат среди всех защитников лиги.

Кроме того, хоккеист удостоился звания самого грубого игрока чемпионата — 309 штрафных минут при показателе полезности «плюс 14».

Для 27-летнего канадца это был первый сезон в Европе. До этого О'Брайен на протяжении нескольких лет выступал в АХЛ. За океаном хоккеист провел 213 матчей и заработал 50 (16+34) очков.

В 2012 году на драфте НХЛ канадец был выбран «Анахаймом» под общим 108-м номером, но так и не сыграл ни одного матча в лиге.