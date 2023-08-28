Рид Буше покинул расположение «Авангарда» из-за родов жены

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что нападающий Рид Буше отсутствует в расположении омичей по семейным обстоятельствам.

По словам тренера, 29-летний хоккеист пропустит первый матч нового сезона КХЛ.

«В прошлом сезоне Алексей Береглазов ждал ребенка, и мы отпустили его. В этом сезоне то же самое с Буше произошло: жена беременна, готова рожать, он хочет присутствовать на родах. Естественно, для нас это важно, и семья всегда на первом месте», — приводит слова Кравеца пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Буше набрал 55 (31+24) очков в 64 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 15 (9+6) очков в 14 играх.