Рид Буше покинул расположение «Авангарда» из-за родов жены
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что нападающий Рид Буше отсутствует в расположении омичей по семейным обстоятельствам.
По словам тренера, 29-летний хоккеист пропустит первый матч нового сезона КХЛ.
«В прошлом сезоне Алексей Береглазов ждал ребенка, и мы отпустили его. В этом сезоне то же самое с Буше произошло: жена беременна, готова рожать, он хочет присутствовать на родах. Естественно, для нас это важно, и семья всегда на первом месте», — приводит слова Кравеца пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Буше набрал 55 (31+24) очков в 64 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 15 (9+6) очков в 14 играх.
Источник: ХК «Авангард»
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