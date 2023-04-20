Рейдеборн: «Матч на ноль доставляет удовольствие, но главное — это победа»

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:0) во втором матче финала Кубка Гагарина (1-1 в серии).

Каково было сыграть против бывшей команды?

— Весело, в целом у нас весёлая серия. Это особые чувства. Я знаю многих ребят, пару тренеров ещё работали при мне. Здорово в очередной раз со всеми встретиться.

- Как прошла сегодняшняя игра?

— Намного лучше, чем раньше. Но я не думаю, что мы показали свой максимум. Была хорошая игра, мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты. Первая игра была за ними, сегодня победили мы. Хорошо, что едем домой с равным счетом в серии.

- Что стало ключевым в матче?

— Мы играли довольно просто, не задерживались в средней зоне. Играли грамотно сзади в чужой зоне, проводили длинные атаки. Показали хорошую командную игру.

- Какие ощущения после первого сухого матча в серии?

— Отлично, но мои эмоции бы не отличались, если бы мы выиграли 3:2. Конечно, матч на ноль доставляет удовольствие, но для нас главное — это победа. Нам нужно ещё три победы и то, как мы это сделаем, не так важно, — приводит слова Рейдеборна Metaratings.

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.