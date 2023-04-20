Рейдеборн: «Матч на ноль доставляет удовольствие, но главное — это победа»
Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:0) во втором матче финала Кубка Гагарина (1-1 в серии).
Каково было сыграть против бывшей команды?
— Весело, в целом у нас весёлая серия. Это особые чувства. Я знаю многих ребят, пару тренеров ещё работали при мне. Здорово в очередной раз со всеми встретиться.
- Как прошла сегодняшняя игра?
— Намного лучше, чем раньше. Но я не думаю, что мы показали свой максимум. Была хорошая игра, мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты. Первая игра была за ними, сегодня победили мы. Хорошо, что едем домой с равным счетом в серии.
- Что стало ключевым в матче?
— Мы играли довольно просто, не задерживались в средней зоне. Играли грамотно сзади в чужой зоне, проводили длинные атаки. Показали хорошую командную игру.
- Какие ощущения после первого сухого матча в серии?
— Отлично, но мои эмоции бы не отличались, если бы мы выиграли 3:2. Конечно, матч на ноль доставляет удовольствие, но для нас главное — это победа. Нам нужно ещё три победы и то, как мы это сделаем, не так важно, — приводит слова Рейдеборна Metaratings.
Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
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