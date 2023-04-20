Нападающий «Динамо» Ефремов перейдет в «Салават Юлаев»

По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов по окончании контракта с клубом перейдет в «Салават Юлаев».

Соглашение 27-летнего форварда с бело-голубыми истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 Ефремов набрал 6 (3+3) очков в 49 матчах за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф нападающий принял участие в одной игре и не отличился результативными действиями.