Нападающий «Динамо» Ефремов перейдет в «Салават Юлаев»
По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов по окончании контракта с клубом перейдет в «Салават Юлаев».
Соглашение 27-летнего форварда с бело-голубыми истекает 30 апреля.
В сезоне-2022/23 Ефремов набрал 6 (3+3) очков в 49 матчах за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф нападающий принял участие в одной игре и не отличился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
|21.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости