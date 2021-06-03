«Куньлунь» проведет следующий сезон в Мытищах
15:46
По данным «СЭ», «Куньлунь» продолжит играть домашние матчи в Мытищах и в следующем сезоне.
Команда переехала в Подмосковье перед чемпионатом-2020/21. из-за невозможности принимать соперников на своем льду на территории Китая.
В сезоне-2020/21 «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
(Алексей Шевченко)
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю