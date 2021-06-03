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«Куньлунь» проведет следующий сезон в Мытищах

15:46
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По данным «СЭ», «Куньлунь» продолжит играть домашние матчи в Мытищах и в следующем сезоне.

Команда переехала в Подмосковье перед чемпионатом-2020/21. из-за невозможности принимать соперников на своем льду на территории Китая.

В сезоне-2020/21 «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

(Алексей Шевченко)

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