Разин подробно рассказал о ситуации с Заком Митчеллом

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:2).

— Тяжелый матч. Так и предполагали, что соперник непредсказуемый, — приводит слова тренера сайт «Северстали». — Последнюю игру они выиграли у СКА. Это добавило им эмоций. Соперник жесткий. Сопернику терять нечего. Поэтому такая игра получилась. Хорошо, что не провалили начало. Второй период хорошо сыграли. Жалко, при счете 3:0 расслабились, пропустили этот легкий гол. Не разобрались со вторым голом. Выиграли и ладно. Ребят с победой.

— Все-таки известно ли местонахождение Зака Митчелла? И что сейчас делает юридический департамент клуба в этой ситуации?

— Сегодня уже все было написано, расписано. Ситуация сложная. Я в шоке от действий агента. Так не работают. Сначала я не мог сутки дозвониться по поводу, нажимать ли нам на кнопку или нет. Есть ли у него желание или нет. Мы кнопку эту нажали. Прежде чем нажать, мы сделали несколько телодвижений. Это касается и Букартса, и наших легионеров. Я благодарен Робертсу Букартсу, что мы договорились обо всем. Это не шутки. С нас (и меня лично) спрашивают за деньги. Мы этими деньгами рискуем. Пусть они не такие большие по меркам КХЛ. Если у человека нет ответственности... Я считаю, что это прецедент. Человек плевал на законы КХЛ. Его агент учит меня российскому законодательству, хотя в прошлом году была такая же ситуация. Он поступал совсем наоборот. Вообще, все, что это вылезло в прессу, не идет в актив КХЛ. Мы хотели разрулить все тихо-мирно. И пять дней все так и было. Но сейчас люди перегнули палку. Это не лезет ни в какие рамки. Мы действуем в рамках КХЛ, по регламенту. Мы его взяли, нажали кнопку. Человек не приехал. Он разорвал контракт по своей инициативе. Лига должна жестко пресекать. Легионеры бывают разные. Я считаю, у нас подобраны очень хорошие легионеры в плане самоотдачи, работы. С ними проблем нет. Я с ними, как тренер, тоже лояльный. Я иду навстречу всегда. Когда люди ведут себя по-свински, это никуда не годится.