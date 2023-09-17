Разин — о поражении в матче с «Ладой»: «Нам не хватило «мусорного» гола»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (1:3).

«Нам не хватило «мусорного» гола. Соперник играл строго, в откат. Мы совершили две, может быть, три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Больших претензий к ребятам нет. Все старались. Хорошо сыграл Подъяпольский. Родные стены пока не очень помогают. Молодых игроков потрясывает, но мы освоимся. Ничего страшного не произошло. Поражения бывают. Карпов не попал в состав не из-за ротации. Акользину дали отдохнуть. Кстати, тенденция: Паша не играл два матча, и мы их проиграли. Думаю, что в ближайших матча мы подтянем из «Южного Урала» Мишу Грасса. Он — перспективный парень, центральный нападающий», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Лада» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. Следующий матч команда Браташа проведет против «Трактора». Игра состоится 18 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.