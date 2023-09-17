Алтыбармакян: «Игроки «Лады» стараются в каждом матче набирать очки. Пока это у нас получается»
Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).
«Победы сейчас ценны для всех команд, не только для «Лады». Мы стараемся в каждом матче набирать очки. Пока это у нас получается. В «Металлурге» собраны мастеровитые ребята. В третьем периоде они поменяли раскат. У нас третья игра на выезде — нам надо было грамотно терпеть и ждать контратак, что мы и сделали. Влад Подъяпольский — лидер нашей команды. Он ведет нас за собой и делает нужные сэйвы. Не хочу его перехваливать. Пока идет игра, дай Бог, чтобы так и продолжалось. Я хорошо себя чувствовал по физическим кондициям. Еще есть некоторые болевые ощущения от старой травмы, но в целом все хорошо. Осталось только чуйку добавить, которая была предсезонке. Главное — сконцентрироваться на том, что команда выигрывает, незачем что-то менять. Надеюсь, поскорее вернется в строй Серега Шумаков. С ним у нас проглядывалась химия», — приводит слова Алтыбармакяна официальный сайт КХЛ.
«Лада» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. Следующий матч команда Браташа проведет против «Трактора». Игра состоится 18 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|17.09
|17:00
|
СКА – Сибирь
|- : -