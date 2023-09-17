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Сегодня, 04:01

Алтыбармакян: «Игроки «Лады» стараются в каждом матче набирать очки. Пока это у нас получается»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).

«Победы сейчас ценны для всех команд, не только для «Лады». Мы стараемся в каждом матче набирать очки. Пока это у нас получается. В «Металлурге» собраны мастеровитые ребята. В третьем периоде они поменяли раскат. У нас третья игра на выезде — нам надо было грамотно терпеть и ждать контратак, что мы и сделали. Влад Подъяпольский — лидер нашей команды. Он ведет нас за собой и делает нужные сэйвы. Не хочу его перехваливать. Пока идет игра, дай Бог, чтобы так и продолжалось. Я хорошо себя чувствовал по физическим кондициям. Еще есть некоторые болевые ощущения от старой травмы, но в целом все хорошо. Осталось только чуйку добавить, которая была предсезонке. Главное — сконцентрироваться на том, что команда выигрывает, незачем что-то менять. Надеюсь, поскорее вернется в строй Серега Шумаков. С ним у нас проглядывалась химия», — приводит слова Алтыбармакяна официальный сайт КХЛ.

«Лада» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. Следующий матч команда Браташа проведет против «Трактора». Игра состоится 18 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.

Андрей Алтыбармакян
КХЛ
ХК Лада
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