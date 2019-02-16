Разин назвал нелогичной игру против "Трактора"

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (4:2) подчеркнул: он очень доволен действиями своей команды в третьем периоде, несмотря на поражение в этой 20-минутке со счетом 0:1.

– Мне кажется, получилась немножко нелогичная игра, – приводит официальный "Северстали" слова Разина. – Хорошо начали, но вторую половину первого периода и второй период сыграли не важно, но смогли выиграть. Очень доволен действиями в третьем периоде: сыграли по заданию, но игровой отрезок проиграли. Поздравляю команду с победой.