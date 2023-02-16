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Сегодня, 15:51

Радулов в 7-й раз за карьеру достиг отметки в 50 очков за регулярный чемпионат

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов в 7-й раз за карьеру в КХЛ преодолел отметку в 50 набранных очков за регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба лиги.

Форвард набрал 3 (1+2) очка в матче с «Адмиралом» (3:0). Теперь на его счету 52 (22+30) очка в 58 играх нынешнего регулярного чемпионата.

Лидеры по сезонам с 50 и более результативными баллами

1. Сергей Мозякин — 9

2. Вадим Шипачев — 8

3. Александр Радулов — 7

4. Найджел Доус — 6

5. Брэндон Боченски — 5

Александр Радулов
Сергей Мозякин
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
1
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5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
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8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
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2 Автомобилист 63 35 28 79
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4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
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10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 64 26 38 59
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Амур – Автомобилист
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16.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
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Трактор – Сочи
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