Радулов в 7-й раз за карьеру достиг отметки в 50 очков за регулярный чемпионат

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов в 7-й раз за карьеру в КХЛ преодолел отметку в 50 набранных очков за регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба лиги.

Форвард набрал 3 (1+2) очка в матче с «Адмиралом» (3:0). Теперь на его счету 52 (22+30) очка в 58 играх нынешнего регулярного чемпионата.

Лидеры по сезонам с 50 и более результативными баллами

1. Сергей Мозякин — 9

2. Вадим Шипачев — 8

3. Александр Радулов — 7

4. Найджел Доус — 6

5. Брэндон Боченски — 5