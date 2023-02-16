КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами

Как стало известно «СЭ», КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами.

Решение должно быть утверждено советом директоров лиги.

Сейчас игроки становятся неограниченно свободными агентами в 28 лет (по году рождения), если сыграли 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и в 29, если не сыграли.