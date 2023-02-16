КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами
Как стало известно «СЭ», КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами.
Решение должно быть утверждено советом директоров лиги.
Сейчас игроки становятся неограниченно свободными агентами в 28 лет (по году рождения), если сыграли 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и в 29, если не сыграли.
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|16.02
|12:00
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Амур – Автомобилист
|2 : 4
|16.02
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|16.02
|17:00
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Трактор – Сочи
|- : -
|16.02
|19:00
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Витязь – Куньлунь
|- : -
|16.02
|19:30
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СКА – Сибирь
|- : -
|16.02
|19:30
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Спартак – Динамо М
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