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Сегодня, 15:46

КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами.

Решение должно быть утверждено советом директоров лиги.

Сейчас игроки становятся неограниченно свободными агентами в 28 лет (по году рождения), если сыграли 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и в 29, если не сыграли.

Владимир Ткачев, Дмитрий Яшкин, Сергей Толчинский. 30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей

Хоккей
КХЛ
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