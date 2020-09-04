КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Рад любому количеству болельщиков на трибунах». Фисенко — о старте сезона в КХЛ

02:50
Теги:

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко после матча регулярного чемпионата КХЛ? против ЦСКА (3:2 ОТ) признался, что рад любому количеству болельщиков на трибунах. Из-за пандемии коронавируса посещаемость игр ограничена.

— Я так понимаю, во всех регионах заполняемость будет разной, — цитируют «Известия» Фисенко. — Поэтому рад любому количеству болельщиков в разных городах, где бы мы ни играли. Если будут хоть какое-то количество зрителей пускать на трибуны, мы это принимаем. Понятно, что лучше, когда стадион полностью заполняется. Но сейчас ситуация в стране и мире непростая. Поэтому приходится адаптироваться под новые условия.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1056500/aleksei-fomin/rad-liubomu-kolichestvu-bolelshchikov-na-tribunakh

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир