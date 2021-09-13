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Пьянов — о голе в матче с «Северсталью»: «Главное, не бояться пробовать»

22:00
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о голе, который забил в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4). Он отличился, нанеся бросок прямо со вбрасывания.

«Неважно кто забивает. Для нас это поражение, а я часть команды. Это самое важное — что мы не смогли заработать два очка, все остальное уходит на второй план. Конечно, мне хотелось забить и получить некую уверенность, без нее тяжело играть. Партнеры по звену тоже были на некотором нервяке.

Последний раз с вбрасывания я забивал года четыре назад за «Авангард» в ворота рижского «Динамо». Такое, наверное, редкость. Главное, не бояться пробовать. В первом периоде попробовал — не получилось, во втором забил. Увидел, что соперник сыграл не так, как обычно, по-другому поставил клюшку. Этот гол я хочу посвятить своему другу Максиму Ишкельдину, который ушел из жизни этим летом. Для меня это была первая игра дома за основную команду. Присутствовала некая нервозность, но через первые силовые приемы и броски все прошло», — цитирует Пьянова сайт КХЛ.

 

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/13/489169.html

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Иван Шитик все материалы автора

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