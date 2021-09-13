Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за горячую поддержку и, естественно, тут же извиниться. Думаю, они ожидали от нас победы, более яркой игры. К сожалению, первый период получился очень скомканным, соперник владел инициативой. Но в игре нас держал вратарь. И в перерыве у нас произошел серьезный разговор. Ребята маленько перезагрузились, игра выровнялась. Волнует, конечно, реализация большинства. Мы снова три раза играли практически без голевых моментов. Немножко затягивали в атаке защитники.

Я не скажу, что это наш худший матч. А так многие парни бились до конца, но не все. Соперник забивает — мы не забиваем. В голове у игроков свой хоккей. Не тот, что мы хотим и требуем — и, к сожалению, это приводит к печальным событиям и к небольшой растерянности. Дело в психологии, может быть, даже в какой-то самоуверенности. Сейчас хоккей упростился, а начинаешь сложные решения искать — и попадаешь в ловушку», — цитирует тренера сайт КХЛ.