Вовченко о победе над «Сибирью»: «На тренировках мы отрабатываем наложение смен, это дает плоды»

Форвард «Северстали» Даниил Вовченко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

«Любая победа — победа: два очка идут в копилку. Нам просто повезло, соперник в случае с нашей третьей шайбой не вывел шайбу из зоны. На тренировках мы отрабатываем наложение смен, и это дает плоды. Дальше будет лучше», — приводит слова Вовченко официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Северсталь» с 5 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сибирь» с 3 очками — на 9-й строчке на Востоке.