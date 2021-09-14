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Вовченко о победе над «Сибирью»: «На тренировках мы отрабатываем наложение смен, это дает плоды»

02:06
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Форвард «Северстали» Даниил Вовченко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

«Любая победа — победа: два очка идут в копилку. Нам просто повезло, соперник в случае с нашей третьей шайбой не вывел шайбу из зоны. На тренировках мы отрабатываем наложение смен, и это дает плоды. Дальше будет лучше», — приводит слова Вовченко официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Северсталь» с 5 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сибирь» с 3 очками — на 9-й строчке на Востоке.

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Сергей Разин все материалы автора

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