Провольнев дисквалифицирован на три матча

КХЛ на своем официальном сайте объявила о дисквалификации трех игроков.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Владислава Провольнева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Провольнев заработал удаление в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

В соответствии с п. 4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом (5+20), то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, дисквалификация Провольнева составит три матча.

Кроме того, на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Илью Аркалова по п.1.6.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Также принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Павла Кудрявцева по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.