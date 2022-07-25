Александр Хованов вернется в «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Хованов вернется в «Ак Барс». Ранее 22-летний российский хоккеист расторг контракт с «Миннесотой».

В прошлом сезоне форвард провел в АХЛ за «Айову Уайлд» 22 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков.

Хованов был выбран «Миннесотой» на драфте 2018 года в третьем раунде под общим 86-м номером.

В составе молодежной сборной России он брал серебро МЧМ-2020.