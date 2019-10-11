Прощание с Мнацяном пройдет в Омске 13 октября

13 октября пройдет прощание с защитником Самвелом Мнацяном, информирует пресс-служба «Авангарда».

— В воскресенье, 13 октября, в ДХЦ «Авангард» (Куйбышева, 132/3, 2 этаж, игровой зал) с 11:00 до 13:00 состоится прощание с воспитанником омского хоккея Самвелом Мнацяном, — отмечается в сообщении.

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».