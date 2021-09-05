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Прохоркин: «Ласьков сделал глупость, когда начал обсуждать Плотникова»

12:47
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Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин рассказал о своем обмене из «Металлурга», а также поделился мнением о словах директора клуба из Магнитогорска Сергея Ласькова о экс-форварде команды Сергее Плотникове.

«Обмен из «Металлурга»? Это было полной неожиданностью. Мне даже никто не сообщал. Мы приехали на сборы, пообщались с тренером, все было то же самое, что и раньше. Но в последние дни что-то изменилось. Меня в курс дела не ставили.

Слова Ласькова о Плотникове? Я не могу обсуждать это. Это были слова Ласькова. Думаю, он сделал глупость, начав обсуждать игрока, с которым расторгли контракт и который перешел в другой клуб», — приводят «Известия» слова Прохоркина.

В августе Ласьков заявил, что «Металлург» принял решение расстаться с Плотниковым, поскольку тот негативно влиял на атмосферу в команде. В частности, Ласьков говорил, что из-за Плотникова в клуб не хотели идти легионеры.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1217318/aleksei-fomin/laskov-sdelal-glupost-nachav-obsuzhdat-plotnikova

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Иван Торопцев все материалы автора

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