Директор «Магнитки» назвал причину расставания с Плотниковым

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко рассказал о причинах расставания с чемпионом мира-2014, капитаном команды Сергеем Плотниковым

— Объясните, почему вы расстались с Сергеем Плотниковым до окончания контракта? Это невероятное событие, ведь хоккеисты, набирающие больше 40 очков за сезон, на вес золота, за таких держатся.

— Мы решили этим расставанием улучшить атмосферу в команде. К его работоспособности вопросов не было, но некоторые вещи нас категорически не устраивали. Сергей взрослый человек, который должен уже уметь контролировать свои эмоции не только на площадке, но и в раздевалке. Но подчеркну, что к хоккеисту Плотникову вообще нет никаких вопросов. Мы виноваты, что не смогли заставить Сергея вести себя правильно.

— Можно какой-нибудь пример?

— Во время игры должен быть один руководитель — главный тренер. А Сергей в каких-то моментах совсем не помогал Илье Воробьеву.

— Опять же не слышу примеров. Пытался поинтересоваться у главного тренера. Он сказал так: «Когда разговариваешь с Плотниковым, то он все понимает, но через два дня все становится по-прежнему». Меня и интересует — что происходило после двух суток?

— Сергей слишком эмоционален и не всегда может контролировать себя. Рано или поздно Плотников поменяется, я тоже по молодости был таким.

— И все-таки прошу пример. А то все очень расплывчато.

— Попытаюсь объяснить. Можно было бы оставить Плотникова, даже сделать его капитаном, но его несдержанность привела бы к тому, что некоторые хоккеисты могли надломиться психологически. Сергей иногда слишком давил на них, повышал голос на молодых ребят. Да, в старые времена, возможно, такое и проходило, даже приносило пользу. Но мы должны учитывать, что сейчас совершенно другое поколение, к которому надо относиться иначе. И это не только спорта касается.

Разговаривал с иностранцами после того, как мы уже приняли решение с ними расстаться, они как раз улетали на родину. Признались, что на них эта ситуация [с Плотниковым] очень сильно сказывалась, вероятно, из-за этого кое-что и не получилось. Более того, все это влияло и на переговоры с другими легионерами. Слухи доходят быстро, и кто-то напрочь отказывался идти в клуб, где играет Плотников.

Полностью интервью Сергей Ласькова — здесь.