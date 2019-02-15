Президент рижского "Динамо" рассказал о финансовой стратегии клуба

Президент рижского "Динамо" Юрис Савицкис прокомментировал тот факт, что КХЛ в настоящее время требует прозрачности от команд лиги. Он добавил, что стратегия клуба - тратить все заработанные средства на игроков.

– КХЛ сейчас требует прозрачности.



– Мы абсолютно прозрачны. До копейки. По итогам матчей в Цюрихе отослали три килограмма бумаг. Специально. Там ведь было очень сложно, потому что Швейцария не в Евросоюзе. Но мы сделали. И вообще у нас стратегия такая: сколько бы мы денег ни набирали, мы тратим их на игроков. Самое для нас главное. А по транспарентности: нас проверяет служба госдоходов Латвии и еще – спонсоры. Не секрет, что один из основных наших спонсоров – Газпром-Экспорт. Они все проверяют.



– Как это вам поможет сохранить команду?



– Мы хотим сбалансированности бюджетов. Чтобы деньги были примерно одинаковые у всех. Чтобы игрокам не было смысла переходить из одного клуба среднего в другой. Или наоборот.



– Сколько из этих 10 миллионов идет на зарплаты команды КХЛ?



– Половина.



– А остальное?



– Гостиницы, самолеты, форма. Менеджмент… – но у нас это незначительная трата. В КХЛ можно посмотреть, кто сколько тратит на менеджмент. Вы удивитесь, как мы работаем. Я зарплату не получаю. Нет смысла. Потому что если бы я взял такую зарплату, как принято в КХЛ, это была бы слишком большая зарплата. Мы все стараемся тратить на игроков. Основные эти деньги – логистика. И аренда арены. Причем аренда арены у "Динамо" самая низкая в КХЛ.



– Я немножко помню историю с ареной. Она принадлежала банку Rietumu, которого теперь практически нет, а потом вроде бы стала собственностью клуба.



– В первые годы КХЛ говорилось о том, что у команды должна быть своя собственная арена. Вот так и сложилось потихонечку, что между рижским "Динамо" и ареной нет никаких противоречий. Клубу в арене не принадлежит ничего. Но есть собственники. Которые выкупили арену, как я, и до сих пор выплачивают кредит. И буду выплачивать еще лет десять.



– На рижском "Динамо" сказывается всероссийская инфляция?



– Мы когда нашли профессиональную хорошую компанию, обеспечивавшую нам полеты, она помогла нам сэкономить около 180 тысяч евро. Инфляция сказывается на всех, но все можно повернуть в другую сторону.



– У ряда восточных клубов логистика и размещение обходятся в 2 миллиона евро. У вас – меньше?

– Не могу комментировать. Мы, наверное, живем в тех же самых гостиницах. Хотя, может, и нет.



– Но ведь ряд клубов летает только на чартерах. Некоторые – только на известных себе чартерах. Вы – нет.

– Мы по каждому полету проводим маркетинг. Если у нас получается так, что мы можем не в ущерб здоровью и готовности команды лететь рейсовым, то мы это делаем.



– Условно, речь о рейсах Рига – Москва и Рига – Санкт-Петербург.



– Да. Наш менеджмент бережет деньги. (Игорь Еронко)

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