Морозов — о судействе: «16 арбитров были оштрафованы за матчи»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе судей в матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«16 арбитров были оштрафованы за матчи. Это решение выносилось на работу Департамента судейства. Мы реагируем не только на обращения клубов, но и ведем свою работу с каждым арбитром. У нас прозрачная структура. Есть рейтинг, в котором оценивается каждый матч, чтобы определить, кто будет обслуживать матчи Кубка Гагарина. Для судей — это увеличение ставки по заработной плате. Все они — профессионалы и хотят попасть в плей-офф».