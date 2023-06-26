Морозов объяснил, почему КХЛ не может продлить сезон до мая

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал возможное расширение дат проведения регулярного чемпионата и плей-офф.

— Рассматривалось расширение дат проведения чемпионата? Ведь Россия точно пропустит ближайший сезон соревнований ИИХФ.

— Этот вопрос рассматривался. В некотором смысле нам интересно увеличение количества дней для проведения чемпионата. Смотрели как в одну, так и в другую сторону. Играть в августе не так интересно для болельщиков и зрителей. Многие в отпусках или занимаются подготовкой детей к школе или детскому саду. КХЛ — международная лига. У нас играют легионеры, которых могут пригласить в сборные на чемпионат мира. Следующий стартует в Чехии 10 мая.

По правилам ИИХФ мы должны уже 3 мая отпустить игроков в сборные. А в турнире участвует Казахстан, чья сборная составлена из хоккеистов «Барыса». Есть другие легионеры, которые могут быть вызваны в сборные. В плей-офф команды могут потерять своих игроков, и это будет неправильно. Мы изучили все плюсы и минусы. Пока для проведения матчей в мае большой перевес по минусам. Поэтому мы оставили все как есть. Не забываем и о контрактах, которые заканчиваются 30 апреля. Тогда их пришлось бы переписывать — возможно, даже на новых условиях. Следующий чемпионат КХЛ также закончится до 30 апреля.

— Складывается впечатление, что лиге удобнее расширить чемпионат на август и начать раньше.

— Наоборот. КХЛ невыгодно играть в августе. У нас уже были такие сезоны, и в них зрители даже на матч открытия не собирались. Мы, наоборот, думали, может, сдвинуть старт чемпионата на вторую неделю сентября.

Ранее Морозов ответил на вопрос о том, насколько КХЛ зависит от ФХР.