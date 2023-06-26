Морозов объяснил, почему КХЛ не может продлить сезон до мая
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал возможное расширение дат проведения регулярного чемпионата и плей-офф.
— Рассматривалось расширение дат проведения чемпионата? Ведь Россия точно пропустит ближайший сезон соревнований ИИХФ.
— Этот вопрос рассматривался. В некотором смысле нам интересно увеличение количества дней для проведения чемпионата. Смотрели как в одну, так и в другую сторону. Играть в августе не так интересно для болельщиков и зрителей. Многие в отпусках или занимаются подготовкой детей к школе или детскому саду. КХЛ — международная лига. У нас играют легионеры, которых могут пригласить в сборные на чемпионат мира. Следующий стартует в Чехии 10 мая.
По правилам ИИХФ мы должны уже 3 мая отпустить игроков в сборные. А в турнире участвует Казахстан, чья сборная составлена из хоккеистов «Барыса». Есть другие легионеры, которые могут быть вызваны в сборные. В плей-офф команды могут потерять своих игроков, и это будет неправильно. Мы изучили все плюсы и минусы. Пока для проведения матчей в мае большой перевес по минусам. Поэтому мы оставили все как есть. Не забываем и о контрактах, которые заканчиваются 30 апреля. Тогда их пришлось бы переписывать — возможно, даже на новых условиях. Следующий чемпионат КХЛ также закончится до 30 апреля.
— Складывается впечатление, что лиге удобнее расширить чемпионат на август и начать раньше.
— Наоборот. КХЛ невыгодно играть в августе. У нас уже были такие сезоны, и в них зрители даже на матч открытия не собирались. Мы, наоборот, думали, может, сдвинуть старт чемпионата на вторую неделю сентября.
Ранее Морозов ответил на вопрос о том, насколько КХЛ зависит от ФХР.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3