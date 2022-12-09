Президент КХЛ Морозов подвел итоги голосования за сохранение двух лимитчиков в заявке на матч

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о результатах голосования руководителей клубов за сохранение двух лимитчиков (игроков до 20 и 21 года) в заявке на матч.

— Только четыре клуба проголосовали «за» то, чтобы увеличить квоту на лимитчиков.

6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ — с сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.