Клубы КХЛ решили сохранить двухочковую систему в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что клубы лиги решили сохранить нынешнюю систему учета очков.

«Нынешняя двухочковая система работает и нравится клубам. Решили ничего не менять в этом направлении», — заявил Морозов после совещания руководителей клубов КХЛ в Челябинске.

Ранее Морозов рассказал об улучшении ситуации с зарплатами в клубах КХЛ.