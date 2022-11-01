КХЛ примет решение по «Ладе» в марте 2023 года
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал новость о том, что «лада» подала заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу.
«Несколько дней назад прошло совещание, в котором участвовали руководители клуба и региона. Мы передали им дорожную карту, она содержит всю информацию о том, что нужно клубу для вступления в КХЛ: какие документы требуются, какой бюджет. К тому же с тех пор, когда «Лада» играла в КХЛ, в лиге многое изменилось. Появилась новая система «Видеогол», СТМ, изменились требования к инфраструктуре, клуб должен быть к этому готов.
Вчера клуб прислал в КХЛ официальное письмо о намерении войти в состав участников чемпионата КХЛ с сезона-2023/2024, а также часть документов из дорожной карты. Одним из важнейших вопросов является предоставление финансовых гарантий на три сезона, чтобы «Лада» могла собрать сильный состав и успешно выступать в КХЛ. Финальное решение о составе участников следующего сезона принимает совет директоров лиги на заседании в марте», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год. «Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги.
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