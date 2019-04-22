Председатель Совета директоров "Динамо": "Контракт Крикунова проговорили с Костиным и Ротенбергом"

Председатель Совета директоров "Динамо" Виктор Воронин пояснил позицию владельцев клубам относительно нового контракта главного тренера Владимира Крикунова.
– А что если новое юрлицо не захочет работать с Крикуновым?
– С акционерами мы проговорили продолжение его обязанностей, а также с Костиным и Ротенбергом. (Евгений Белоусов)
В прошедшем сезоне "Динамо" под руководством 68-летнего российского специалиста вышло в плей-офф КХЛ, где уступило в 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).
Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора "Динамо"
Загрузка...