Председатель Совета директоров "Динамо": "Контракт Крикунова проговорили с Костиным и Ротенбергом"

Председатель Совета директоров "Динамо" Виктор Воронин пояснил позицию владельцев клубам относительно нового контракта главного тренера Владимира Крикунова​.

– А что если новое юрлицо не захочет работать с Крикуновым?

– С акционерами мы проговорили продолжение его обязанностей, а также с Костиным и Ротенбергом. (Евгений Белоусов)

​В прошедшем сезоне "Динамо" под руководством 68-летнего российского специалиста вышло в плей-офф КХЛ, где уступило в 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4).

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