Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора "Динамо"

Председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин рассказал о смене руководства хоккейного клуба. Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.

- На Совете директоров принято решение досрочно прекратить полномочия генерального директора "Динамо" Валерия Шанцева 22 апреля, - заявил Воронин. - Сейчас гендиректором нового юридического лица по зарегистрированным документам является Евгений Кровопусков. Завтра встретимся с Крикуновым и акционерами, и обсудим все вопросы, включая, кто и как будет управлять процессы. (Евгений Белоусов)