Председатель Совета директоров «Авангарда» встретился с Рене Фазелем

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и президент ИИХФ Рене Фазель провели рабочую встречу в Москве в рамках четвертого Международного хоккейного форума «World Hockey Forum» (WHF), cообщается на официальном сайте омского клуба.

Отмечается, что рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы подготовки к молодежному чемпионату мира 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске, ход строительства новой «Арены Омск», а также открытие хоккейной академии «Авангарда».