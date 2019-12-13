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Председатель Совета директоров «Авангарда» встретился с Рене Фазелем

14:23
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и президент ИИХФ Рене Фазель провели рабочую встречу в Москве в рамках четвертого Международного хоккейного форума «World Hockey Forum» (WHF), cообщается на официальном сайте омского клуба.

Отмечается, что рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы подготовки к молодежному чемпионату мира 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске, ход строительства новой «Арены Омск», а также открытие хоккейной академии «Авангарда».

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