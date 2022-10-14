Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о новом стадионе клуба «G-Drive Арена».

«Нам удалось сделать невероятное: всего за два года мы построили нашу невероятную арену — и открыли ее тремя яркими событиями, показав многофункциональность этого современного комплекса. Грандиозное шоу открытия 1 октября — от режиссера открытия Олимпиады в Сочи Андрея Болтенко, где была рассказана история Омска и омского хоккея. Противостояние двух хоккейных лидеров Сибири — и победа "ястребов", которую мы так ждали, первая на арене.

И уже на следующий день она была готова к проведению ледового шоу Ильи Авербуха "Чемпионы", где омичи увидели выступления мировых звезд фигурного катания. Через несколько часов после концерта "Ленинграда" площадка была готова к хоккейной тренировке "Авангарда". Спасибо каждому из десятков тысяч, кто разделил с нами этот праздник. Все это говорит о том, что "G-Drive Арена" способна принимать мероприятия самого крупного масштаба», — передает слова Крылова пресс-служба клуба.

Также председатель совета директор «Авангарда» отметил небольшие недочеты, которые были выявлены за первые недели работы арены.

«Мы знаем обо всех недочетах, которые были выявлены за первые недели активной работы "G-Drive Арены". Наша команда проекта не прекращает работу ни на минуту и продолжает совершенствовать наш новый дом. Уверен, первые результаты вы увидите в ближайшее время, и совсем скоро мы получим арену в том виде, в котором задумывали.

Параллельно с работой над точечным исправлением недочетов мы формируем график проведения мероприятий нехоккейного плана — ведь именно такой, многофункциональной, мы строили "G-Drive Арену". Верю, что она станет новым культурным центром Омска и точкой притяжения для его жителей и гостей города», — сказал Крылов.

В видео, которое посвящено открытию «G-Drive Арены», отмечается, что за первые 3 дня ее посетила 31 тысяча зрителей.