Правление КХЛ на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов в сезоне 2019/2020.
В регулярном чемпионате каждая команда проведет по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей, сообщает пресс-служба лиги.
Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений и будет выглядеть следующим образом:
Западная конференция:
Дивизион Боброва:
"Динамо" Москва, "Динамо" Рига, "Йокерит", "Северсталь", СКА, "Спартак".
Дивизион Тарасова:
"Витязь", "Динамо" Минск, "Локомотив", "Слован", "Сочи", ЦСКА.
Восточная конференция:
Дивизион Харламова:
"Автомобилист", "Ак Барс", "Металлург", "Нефтехимик", "Торпедо", "Трактор".
Дивизион Чернышева:
"Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Куньлунь Ред Стар", "Салават Юлаев", "Сибирь".