Правление КХЛ на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов в сезоне 2019/2020.

В регулярном чемпионате каждая команда проведет по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей, сообщает пресс-служба лиги.

Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений и будет выглядеть следующим образом:

​Западная конференция:

Дивизион Боброва:

"Динамо" Москва, "Динамо" Рига, "Йокерит", "Северсталь", СКА, "Спартак".

Дивизион Тарасова:

"Витязь", "Динамо" Минск, "Локомотив", "Слован", "Сочи", ​ЦСКА.

Восточная конференция:

Дивизион Харламова:

"Автомобилист", "Ак Барс", "Металлург", "Нефтехимик", "Торпедо", "Трактор".

Дивизион Чернышева:

"Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Куньлунь Ред Стар", "Салават Юлаев", "Сибирь".