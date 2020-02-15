Почему «Салават Юлаев» оставили втроем в матче против СКА?

В концовке третьего периода матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — СКА (4:5 ОТ) арбитры Сергей Кулаков и Константин Оленин удалили сразу двоих игроков хозяев — форвардов Теему Хартикайнена и Линуса Умарка, оставив уфимцев втроем против пятерых в овертайме. Удаление реализовал защитник Василий Токранов, забросив победную шайбу.

Если с удалением Хартикайнена все понятно: финский форвард получил две минуты за грубость, атаковав Сергея Плотникова после сирены, то фол Умарка не попал в трансляцию.

На съемке технической камеры видно, что шведский форвард поддался на провокацию Евгения Кетова. Оба столкнулись после сирены, Кетов отпихнул Умарка в строну, а затем 67-й номер уфимцев схватил Кетова за визор и потянул вниз, за что и получил двухминутный штраф за грубость.