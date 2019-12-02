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Победная раздевалка «Авангарда» после матча с «Амуром»

15:02
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«Авангард» в своем официальном Twitter опубликовал видео из раздевалки после гостевой победы над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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