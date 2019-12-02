Победная раздевалка «Авангарда» после матча с «Амуром»
15:02
«Авангард» в своем официальном Twitter опубликовал видео из раздевалки после гостевой победы над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У нас уже есть победная раздевалка для вас! Пока что Хартли доволен тем, как идёт его команда, а Кошелев передаёт пояс — и это достойный выбор ?? #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/UhPlbbcT5c— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 2, 2019
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