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21 швед, 19 канадцев и 12 финнов вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ

10:11
Хоккеисты &quot;Салават Юлаева&quot; Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. Фото photo.khl.ru
Хоккеисты &amp;quot;Салават Юлаева&amp;quot; Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. Фото photo.khl.ru
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21 хоккеист из Швеции, 19 канадцев (в том числе игроки с двойным гражданством) и 12 финнов вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ, опубликованный в пятницу «СЭ».

Семь игроков из списка представляют США, четверо — Чехию.

Всего 68 хоккеистов из 150, представленных в рейтинге, — легионеры.

Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 150 самых дорогих хоккеистов лиги

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Артур Хайруллин все материалы автора
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