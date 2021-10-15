21 швед, 19 канадцев и 12 финнов вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ

21 хоккеист из Швеции, 19 канадцев (в том числе игроки с двойным гражданством) и 12 финнов вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ, опубликованный в пятницу «СЭ».

Семь игроков из списка представляют США, четверо — Чехию.

Всего 68 хоккеистов из 150, представленных в рейтинге, — легионеры.

Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 150 самых дорогих хоккеистов лиги