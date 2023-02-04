Плюзев заявил, что Радулов не нарушал правила в столкновении с Зыковым
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал силовой прием нападающего «Ак Барса» Александра Радулова против форварда СКА Валентина Зыкова.
«Дисквалифицировать? Он, по-моему, даже удаление не получил. Если подходить формально к трактовке правил, то Радулов ничего не нарушал: руки не поднимал, локоть не выдвигал, прыжок не делал в сторону соперника. Он жестко встретил своего соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и все. Поэтому, если трактовать, как хоккейные правила, то он действительно ничего не нарушал. Ну а то, что произошло, это тот момент, когда игрок, получивший травму в общем-то сам не сориентировался в том моменте, потому что голову надо держать повыше при столкновении с соперником. Любой жесткой прием потрясает точно так же, когда боксер наносит крепкий удар. Хоккей — это контрактная игра и хоккеисты привыкают к таким жестким моментом. Не всегда они приводят к выбитым зубам, но видя улыбку Радулова, он тоже получал такие удары. Я не думаю, что это настолько сильно отразится на хоккеисте, который свою профессию избрал. Тем более, что парень сам по себе интересный игрок. Не думаю, что это потрясет его», — приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».
В первом периоде матча СКА — «Ак Барс» (7:4) форвард хозяев Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым. В результате столкновения хоккеист потерял почти весь верхний ряд зубов.
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