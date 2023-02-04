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Сегодня, 14:45

Черкас заявил, что не увидео злого умысла в действиях Радулова по отношению к Зыкову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею сезона-1986/87 в составе СКА вратарь Сергей Черкас прокомментировал эпизод, случившийся в матче КХЛ между СКА и «Ак Барсом», когда Александр Радулов жестко встретил защитника армейцев Валентина Зыкова.

«Я пересматривал момент, и сказать, что Радулов целенаправленно шел на игрока СКА, не могу. Зыков шел нацеленно в Радулова, тот выставил корпус, два игрока столкнулись, вступив в единоборство. Радулов оказался сильнее, мощнее. Мне так показалось. Я не увидел умышленного удара в голову или еще чего-то. Двое столкнулись, один упал. Радулов встретил соперника плечом, что не запрещено. Думаю, сказался его опыт выступлений в НХЛ. Зыков летел на Радулова на большой скорости, не успев сгруппироваться? Да, Зыков тоже шел бить Радулова, он не просто ехал и не видел соперника. Зыков неудачно столкнулся в этом единоборстве. Судьи же смотрели момент. С учетом того, что судейская бригада, работавшая на матче СКА — «Локомотив», пропустила эпизод, когда Галимову разбили нос, а потом еще и гол забили в ворота армейцев — там чистейшее удаление. Чтобы не было таких вариантов, арбитры остановили матч, посмотрели момент, когда Зыков врезался в Радулова. И увидели, что никто не виноват», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

В первом периоде матча СКА — «Ак Барс» (7:4) форвард хозяев Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым. В результате столкновения хоккеист потерял почти весь верхний ряд зубов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-zy-kov-shel-bit-radulova-tot-vy-stavil-korpus-ya-ne-uvidel-zlogo-umy-sla/
Александр Радулов
Валентин Зыков
Хоккей
КХЛ
Сергей Черкас
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