«Металлург» и тренер Дмитрий Рябыкин расторгли контракт

Магнитогорский «Металлург» и тренер Дмитрий Рябыкин расторгли контракт.

Как сообщает пресс-служба, действия соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.

Рябыкин был главным тренером «Авангарда» с мая по октябрь 2022 года. Через неделю после ухода из омского клуба он стал помощником главного тренера в «Металлурге».

Команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 58 матчах.