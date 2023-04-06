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Сегодня, 21:21

Плющев: «Если «Ак Барс» сделал выводы, то он должен решать проблему выхода в финал Кубка Гагарина»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о своих ожиданиях от четвертого матча полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом».

«Ак Барс» — «Авангард» — это принципиальное противостояние. Не думаю, что здесь будут новости, и те, и другие будут играть на победу. Немного меня шокировала вторая игра «Ак Барса» на своей площадке, когда они проигрывали после двух периодов 0:3, имея психологическое преимущество, потому что они первый матч очень тяжелый вытащили. На второй матч они должны были выходить и легко порхать, без каких-либо проблем. Но получилось совершенно по-другому. В третьей игре, тоже тяжелой, победил «Ак Барс» — если они сделали выводы из собственного опыта, то, думаю, должны обороты увеличивать и решать проблему выхода в финал Кубка Гагарина. А если нет, то Омск сделает выводы. Чего-то промежуточного здесь не может быть», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

На данный момент «Ак Барс» лидирует в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч между командами пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/06/20153185.shtml?updated
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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