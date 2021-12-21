Плотников стал 17-м игроком в истории КХЛ, набравшим 400 очков

Форвард ЦСКА Сергей Плотников отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:1).

31-летний россиянин отметился дублем, который принес армейцам победу в матче. Первая шайба стала 400-м очком Плотникова в КХЛ. Таким образом, форвард стал 17-м игроком, преодолевшим отметку в 400 очков в лиге.

Плотников провел 697 матчей в КХЛ, выступая за «Амур», «Локомотив», СКА, «Металлург» и ЦСКА, в которых он набрал 401 (168+233) очко при показателе полезности «+118».