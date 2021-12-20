Кузьменко — о заброшенной шайбе: «У меня такой стиль — основанный на риске и обыгрыше «один в один»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился мнением о своей заброшенной шайбе в матче со «Спартаком» (4:2).

«У меня такой стиль хоккея — основанный на риске и обыгрыше «один в один». Вне зависимости от того, выигрываем мы или нет, я буду лезть в обводку и буду стараться играть на команду, чтобы забить гол и победить», - приводит слова Кузьменко сайт КХЛ.

Кузьменко стал автором четвертой шайбы в матче. 25-летний хоккеист отобрал шайбу у борта, объехал двух защитников и уложил ее в уголок ворот.