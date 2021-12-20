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Кузьменко — о заброшенной шайбе: «У меня такой стиль — основанный на риске и обыгрыше «один в один»

23:14
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Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился мнением о своей заброшенной шайбе в матче со «Спартаком» (4:2).

«У меня такой стиль хоккея — основанный на риске и обыгрыше «один в один». Вне зависимости от того, выигрываем мы или нет, я буду лезть в обводку и буду стараться играть на команду, чтобы забить гол и победить», - приводит слова Кузьменко сайт КХЛ.

Кузьменко стал автором четвертой шайбы в матче.  25-летний хоккеист отобрал шайбу у борта, объехал двух защитников и уложил ее в уголок ворот.

В игре против «Спартака» нападающий набрал 3 (1+2) очка.

Кузьменко в регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 набрал 45 (17+28) очков в 35 играх.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/20/494816.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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