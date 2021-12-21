Лямся: «Победа над «Куньлунем» после перерыва должна придать «Салавату» уверенности»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3 ОТ).

«Очень важно после перерыва сразу победить — это должно придать нам уверенности. Считаю, мы заслужили эту победу, создали очень много голевых моментов, нанесли 53 броска в створ, и очень важно, что смогли забросить шайбу в овертайме. Отмечу также вратаря «Куньлуня». Ещё в прошлом сезоне у нас были проблемы в Мытищах, сегодня мы совершили несколько ненужных ошибок, которыми соперники воспользовались. Звено Кадейкина действовало весьма здорово, ребята забрасывали шайбы и помогали друг другу. Решение по предоставлению отдыха Гранлунду и Маннинену связано с тем, что у них небольшие повреждения», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» с 53 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 24 очками — на последней строчке Востока.