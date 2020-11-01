Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский в интервью «СЭ» рассказал о подробностях перехода в омский клуб.

— В межсезонье вы перешли в «Авангард». Долго адаптировались в новом клубе?, — вопрос Сергею.

— Нет. Мне было реально легко. Условия, коллектив, тренерский штаб — все на высшем уровне. С переходом не было никаких проблем. «Авангард» — отличная команда, которая старается делать все для болельщиков. Хоккей рекламируют, популяризируют. Они делают настоящее шоу на матчах. Это очень круто.

— Для многих болельщиков ЦСКА ваш переход стал настоящим шоком. Сложно ли было уходить из родного клуба?

— Я планировал остаться в ЦСКА, но мы не смогли договориться. «Авангард», напротив, проявил интерес. Со стороны ЦСКА я ничего такого не видел. Вопрос был даже не в сумме контракта. Я просто не был им нужен. Обидно, что пришлось уйти из родного клуба. Но я не жалею. Очень доволен тем, где я нахожусь в данный момент.