Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3Б).

«Такие матчи иногда случаются. Мы много времени проводили в атаке, но не использовали кучу своих моментов. Должны были их реализовывать. Даже в овертайме могли победить, если бы Голышев забил. С другой стороны — проявили характер... К сожалению, не добились нужного нам результата. Если говорить о составе — мы не были уверены, сможет ли провести весь матч полностью Арзамасцев, поэтому переодевался Березин. Но Захар показал хорошие кондиции. Через три дня нам снова играть с «Торпедо», уже в Нижнем Новгороде. И сейчас есть, над чем подумать, в том числе и над составом. Ближе к матчу примем решение», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.