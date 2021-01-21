Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:6).

— Не самый удачный вечер для нас, — цитирует тренера сайт «Северстали».

— Почему в первые 15 минут команда оказалась совсем не готова к тем скоростям, которые предложила «Северсталь»?

— На самом деле, я могу сейчас сказать, что у нас было много игр в предыдущие дни, и мы физически просели, но я бы не хотел находить в этом оправдание. Ментально, психологически ребята, конечно, подсели. Мы выглядели не самым лучшим образом. Первые шайбы мы пропустили с выбрасываний, были немного несосредоточенными.

— Может ли проигрыш с шестью шайбами повлиять на психологию молодого вратаря?

— Не стал бы вешать всю ответственность на вратаря. Многие игроки допускали ошибки. Мы доверили ему.

— Замена вратаря могла бы встряхнуть команду.

— Мне нечего ответить.