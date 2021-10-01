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Пашнин: «Мозякин — легенда, настоящий мастер. Заменить его можно только коллективно»

19:55
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Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин прокомментировал решение форварда Сергея Мозякина завершить карьеру.

— Кто стал лидером после того как Сергей Мозякин завершил карьеру?

— У нас каждый может быть лидером: по-своему, в своем компоненте. Мозякина в любом случае нельзя заменить, невозможно занять его нишу. Он — легенда, настоящий мастер. Заменить его можно только коллективно.

— Не было ли такого, что все смотрят на Сергея, и не берут на себя инициативу? А теперь, когда он ушел, оглядываться не на кого — и пришел результат.

— Такого точно не было. У каждого на спине своя фамилия, каждый хочет себя проявить, вложить усилия в командный результат, — цитирует Пашнина официальный сайт КХЛ.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/01/490426.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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