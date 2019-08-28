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Пилипенко и Корчемкин могут перейти в минское «Динамо»

18:48
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Нападающий Кирилл Пилипенко и защитник Дмитрий Корчемкин могут перейти в минское «Динамо», сообщает belarushockey.com.

22-летний Пилипенко в минувшем сезоне выступал в ВХЛ за «Горняк» и набрал 43 (20+23) очка в 55 играх. В его активе также есть 6 игр в КХЛ, в которых он забил 2 гола.

Пилипенко выступал на юниорском чемпионате мира за сборную России. Также хоккеист является обладателем золотой медали Универсиады-2017.

22-летний Корчемкин в минувшем сезоне также выступал в ВХЛ за «Горняк», где в 34 играх набрал 10 (1+9) очков.

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Дополнительная информация

https://belarushockey.com/khl/news_list/2019/08/28/dva-rossijskih-hokkeista-mogut-perejti-v-minskoe-dinamo/

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