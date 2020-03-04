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Пиганович получил травму в матче с «Автомобилистом»

18:25
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Защитник «Сибири» Олег Пиганович не смог доиграть второй матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

Игрок получил травму и был вынужден покинуть лед. Он сразу был отправлен на обследование в больницу, сообщает Twitter команды из Новосибирска.

Пиганович получил повреждение после столкновения у борта в первом периоде.

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