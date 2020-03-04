Пиганович получил травму в матче с «Автомобилистом»

Защитник «Сибири» Олег Пиганович не смог доиграть второй матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

Игрок получил травму и был вынужден покинуть лед. Он сразу был отправлен на обследование в больницу, сообщает Twitter команды из Новосибирска.

Увы, Олег Пиганович, получивший повреждение в первом периоде, не сможет больше сегодня выйти на лед. Более того, он уехал на медицинское обследование в больницу. — Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 4, 2020

Пиганович получил повреждение после столкновения у борта в первом периоде.