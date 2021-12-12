Стала известна причина задержания болельщиков ЦСКА в ходе матча КХЛ с «Локомотивом» (2:3 ОТ). Как информирует пресс-служба МВД России, сотрудники ОМОНа задержали фанатов, так как на них не было защитных масок.

Задержаны были трое мужчин 1976, 1985 и 1994 годов рождения, а не пятеро, как сообщалось ранее.

«В городе Ярославле во время проведения хоккейного матча сотрудниками охранного предприятия было выявлено несколько граждан, находившихся на трибуне без средств индивидуальной защиты органов дыхания и не реагировавших на замечания», — приводят «Известия» сообщение МВД.

Как добавили в ведомстве, после того как мужчин вывели с трибуны, их доставили в ОМВД по Красноперекопскому городскому району.

В отношении всех троих составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). При этом двум из них предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, еще одного обвиняют в неповиновении правоохранителю.

ЦСКА уже прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков.