Петров перейдет из «Ак Барса» в «Амур»

Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров продолжит карьеру в хабаровском «Амуре».

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24 33-летний форвард провел 50 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков. В Кубке Гагарина он сыграл 3 игры и набрал 2 (0+2) очка.